Inter, altra tegola in Nazionale per Inzaghi: problema alla caviglia

Altro infortunio in Nazionale, aumentano le preoccupazioni per Simone Inzaghi e per l’Inter: le ultime dal campo

Sono giorni piuttosto complicati per l’Inter, che al ritorno dalla pausa rischia di trovarsi in emergenza. Acerbi è in attesa della decisione da parte della Procura federale e rischia una lunga squalifica, saranno da valutare le condizioni di de Vrij. E adesso, Inzaghi trema per un altro titolare.

Si è fermato infatti anche Yann Sommer, che ha dovuto abbandonare dopo soli 37 minuti l’amichevole della sua Svizzera contro la Danimarca. Per il portiere, un problema alla caviglia che sarà da valutare. Sommer è uscito dal campo sulle sue gambe e secondo l’emittente elvetica ‘RSI’ non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente serio, ma soltanto gli accertamenti dei prossimi giorni potranno fare chiarezza. Il match di campionato contro l’Empoli del prossimo turno di campionato non parte sotto i migliori auspici per i nerazzurri.