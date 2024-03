Il ‘consiglio’ a Inzaghi: “La Premier League è un’opportunità”

Simone Inzaghi sta trascinando l’Inter verso lo scudetto, ma potrebbe anche allenare altrove in futuro: occhio alla Premier League

Negli ultimi anni, Simone Inzaghi si è affermato tra gli allenatori italiani di maggior successo. E sta per trovare la consacrazione definitiva, con l’Inter, con il primo scudetto da allenatore che ormai è piuttosto vicino.

Si complimenta con lui, su ‘Tv Play’, anche l’ex compagno dei tempi della Lazio, Cesar, che nel corso del suo intervento sottolinea i grandi meriti del tecnico e come per lui potrebbero anche spalancarsi le porte di altri grandi club europei.

“Già alla Lazio, prima del Covid, era al vertice della classifica con una squadra con più o meno gli stessi giocatori di adesso salvo Milinkovic-Savic – ha spiegato – All’Inter invece ha tanti cambi all’altezza dei titolari, è una squadra unita e senza prime donne. Con l’Atletico Madrid ha vissuto solo una serata storta e anomala, in cui hanno sbagliato tutti, in una singola gara è troppo. E’ già uno degli allenatori più bravi al mondo, sa gestire la squadra con una mentalità vincente. Non avrebbe problemi se andasse in Premier League, anzi per lui sarebbe una grande opportunità di crescita, per vivere un calcio, una cultura e una mentalità diversa, dove potrebbe mettersi alla prova con un profilo da manager e maggiore autonomia. Con il suo lavoro all’Inter si è guadagnato il rispetto di tutta Europa”.