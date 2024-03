Milan-Roma e Atalanta-Liverpool, in chiaro le sfide di Europa League: ecco dove

Novità per la visione in Tv della fase finale di Europa League: il derby tra Milan e Roma, oltre alle gare dell’Atalanta contro il Liverpool, saranno visibili in chiaro

L’urna di Nyon ha messo di fronte Milan e Roma nel doppio incrocio dei quarti di finale di Europa League, dove in corsa c’è anche l’Atalanta tra le squadre italiane.

Ci sarà una novità per le due gare di San Siro e dell’Olimpico, che verranno trasmesse infatti anche dalla RAI in chiaro come svelato dalla Tv di Stato. Rai Sport ha acquistato infatti i diritti per la fase finale di Europa League e trasmetterà tutte le partite delle italiane dai quarti fino all’eventuale finale in programma a Dublino. Oltre quindi allo scontro tra Milan e Roma, anche la sfida dell’Atalanta contro la corazzata Liverpool sarà trasmessa sui canali della RAI.

I diritti della manifestazione sono in esclusiva su Sky Sport e DAZN, con Sky che su Canale 8 ha mandato in chiaro ogni giovedì sera una gara delle italiane. Adesso in chiaro si aggiunge quindi anche la RAI, che trasmetterà l’11 e il 18 aprile le due sfide tra Milan e Roma, oltre al doppio incrocio dell’Atalanta contro il Liverpool.