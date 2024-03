L’Inter molla Acerbi e stravolte tutto: tre eredi top e sogno Kim

In caso di squalifica, l’Inter potrebbe seriamente divorziare da Acerbi e cercare un titolare: il sogno è un top player da riportare in Serie A

Il caso Acerbi è diventato senza dubbio un caso assolutamente nazionale e soprattutto pericoloso e molto delicato anche per l’Inter e la programmazione. Perché non è solo una questione di quante giornate di squalifica potrebbero arrivare per la questione Juan Jesus. Oggi il difensore italiano, che è stato escluso dalla Nazionale, sarà ascoltato dalla Procura, e nei prossimi giorni – verosimilmente all’inizio della prossima settimana – conoscerà il suo destino. E non sarebbe una mera quantità di giornate di squalifica, perché l’Inter dovrebbe prendere le distanze così come la Nazionale.

Questo vorrebbe dire che Acerbi perderebbe gli Europei e anche il club nerazzurro sarebbe costretto anche a chiudere il rapporto sportivo con il centrale che in questi due anni con Inzaghi è diventato un perno. E questo diventerebbe di conseguenza anche un problema da risolvere sul mercato per l’Inter, perché perderebbe di colpo un giocatore fondamentale. Per questo Marotta sta facendo le sue valutazioni che comprendono anche de Vrij e il suo calo delle ultime settimane. Ci vorranno delle riflessioni nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ma intanto qualche nome che rimbomba c’è. Il preferito, anzi forse più un sogno ad ora, è Kim che già piace da anni al dirigente nerazzurro. Il difensore campione d’Italia col Napoli e passato la scorsa estate al Bayern Monaco che però adesso non ha perso il posto da titolare. Qualche giorno fa ha sottolineato quanto non fosse così contento perché il minutaggio: un quarto d’ora nelle ultime tre partite.

L’Inter punta un titolare dopo Acerbi: sogna Kim e ripensa a Smalling e non solo

Kim – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo l’indiscrezione di qualche giorno fa di ‘InterLive’ – sarebbe il grandissimo obiettivo dell’Inter, che sarebbe a caccia di non di una soluzione tampone ma un vero e proprio titolare e big al centro della difesa al posto di Acerbi e/o de Vrij. Il problema è che al Bayern Monaco c’è ancora tutto in bilico visto che il prossimo anno non si sa chi arriverà in panchina, verosimilmente Xabi Alonso ma non è dato sapere come cambieranno le energie. Poi i bavaresi hanno pagato 50 milioni per la clausola dal Napoli, per cui i tedeschi non lo lasceranno partire senza grosse cifre.

Non si potrebbe escludere in questo senso la via del prestito, un po’ come una specie di operazione Lukaku sfruttando magari anche i rapporti ottimi col Bayern da cui pochi mesi fa l’Inter ha preso Sommer e Pavard. Poi c’è il ‘solito’ Chris Smalling che sarebbe economicamente molto più alla portata. L’inglese è un giocatore di grande esperienza, è duttile ed è perfettamente a suo agio a tre, conosce benissimo il calcio italiano ed è sul taccuino da tempo anche lui. Sembrava quasi scontato l’arrivo all’Inter, poi ha rinnovato con la Roma. Ma con i giallorossi ha un altro anno di contratto, bisognerà capire come finiranno questa stagione tra la questione fisica e non solo. L’Inter lo considera ancora ideale, sarebbe una sorta di nuovo Acerbi (Smalling ha più di 34 anni). Poi c’è Konstantinos Mavropanos del West Ham che Ausilio aveva già fatto seguire in passato. Il greco classe ’97 sta giocando poco, ma anche lui sa giocare in ogni schieramento, prima di trasferirsi in Inghilterra era molto apprezzato. Piace ancora.