“È un bambino d’oro”, Tiago Pinto incorona Dybala e dribbla il futuro

Paulo Dybala nel cuore di Tiago Pinto: l’ex general manager della Roma incorona il numero 21 giallorosso

Tiago Pinto torna a parlare di Paulo Dybala e lo fa usando parole di grande elogio per l’attaccante argentino, portato in giallorosso proprio dal dirigente portoghese.

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, l’ex general manager della Roma, Tiago Pinto, si è soffermato sul talento di Paulo Dybala, parlandone come “un professionista spettacolare”. Un’intervista nel corso della quale il dirigente portoghese è tornato a parlare del suo addio, ricordando anche i giocatori portati all’ombra del Colosseo sotto la sua gestione tecnica.

Tiago Pinto ha lasciato il ruolo di general manager della Roma al termine dell’ultima finestra invernale di calciomercato, andando così a chiudere un periodo di tre anni. Con il club giallorosso ha vissuto numerosi cambiamenti, contribuendo alla vittoria della Conference League con José Mourinho in panchina e sfiorando anche la vittoria dell’Europa League l’anno successivo. Tra gli acquisti più importanti di Tiago Pinto c’è sicuramente Paulo Dybala, arrivato a Roma dopo l’addio con la Juventus a parametro zero.

Roma, le parole di Tiago Pinto su Paulo Dybala

Nel corso della sua intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sky Sport, Tiago Pinto ha elogiato Paulo Dybala, definendolo “un bambino d’oro, un grande giocatore, ma anche una grande persona”.

Tiago Pinto non nasconde “che prima di conoscerlo provavo una forte ammirazione per lui”. Una ammirazione che “ora è aumentata, come persona e come professionista è spettacolare” ha sottolineato il dirigente portoghese che ha parlato anche del futuro de La Joya, legato alla Roma da un contratto in scadenza al 30 giugno 2025, con una doppia clausola rescissoria all’interno. “A Roma lui è molto felice – ha spiegato Tiago Pinto – del futuro non so” ha concluso il dirigente lusitano, glissando eventuali considerazioni sul futuro dell’ex Juventus, già nel mirini di molti club europei e anche sauditi in vista della prossima stagione.