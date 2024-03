Danilo e il messaggio per le donne: “Dobbiamo metterci nei loro panni”

Parole importanti quelle di Danilo, difensore brasiliano in forza alla Juventus e in queste ore impegnato con la sua Nazionale

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con l’Inghilterra, Danilo ha toccato diversi temi, tra cui quello della violenza sulle donne nel calcio.

Nel corso della conferenza stampa, Danilo ha parlato anche dei recenti casi di violenza sessuale che hanno visto coinvolti i connazionali Dani Alves e Robinho, ricordando: “Stanno arrivando giudizi da tutte le parti ed è molto complicato parlarne” ammette Danilo “vista la mia posizione di giocatore che è da più tempo nella squadra brasiliana e interpretando il ruolo che ricopro”.

Nonostante ciò, Danilo sottolinea: “È importante che io parli e dica la mia”. In particolar modo “è necessario sensibilizzare la squadra, partendo dalle giovanili e il calcio brasiliano in generale, ma vorrei riflettere anche sul fatto che questo non avviene solo nel calcio”. Secondo Danilo questo è lo “specchio della nostra società e si riflette anche nel calcio”.

Brasile, Danilo sui casi di Robinho e Dani Alves

“Essere un giocatore fa parte della mia vita” ricorda Danilo che però ci tiene a sottolineare: “C’è un’altra parte importante della mia vita, dobbiamo capire che abbiamo delle madri, delle sorelle, delle figlie, delle mogli e delle fidanzate” e che “queste donne devono affrontare delle cose che noi uomini non conosciamo”.

Donne costrette a “pensare cosa indossare per non essere giudicate. Dobbiamo iniziare questo percorso di consapevolezza, dialogando con i giovani e mettendoci nei panni delle donne con maggiore empatia”. Per Danilo questo può rappresentare “il primo passo per fare in modo che le donne possano avere maggiore libertà di occupare i posti che meritano di occupare”.

Nel corso della conferenza stampa, Danilo ha parlato anche della sua collocazione tattica, dato che in Nazionale agisce da terzino e non da centrale: “Con Dorival ne abbiamo parlato, a Torino gioco in una linea difensiva a tre come centrale di sinistra, qui invece da terzino destro. È un ruolo che conosco dai tempi del Manchester City”.