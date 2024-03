Bomber da sessanta milioni con Conte: per il Milan la strada è tracciata

Il Milan deve intervenire in attacco sul mercato e Conte può rappresentare un problema: il bomber può finire lontano dai rossoneri

La missione è chiara: il Milan 2024/2025 avrà un attacco completamente rifatto. Un reparto che potrà avere due volti nuovi, due centravanti che possano garantire gol e variabilità tattica ai rossoneri, qualunque sia il tecnico che siederà sulla panchina del club lombardo.

Uno dei nomi più gettonati è quello di Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda, protagonista in questa stagione con 24 gol in 22 presenze complessive. Il guineano fa sempre parte della lista di obiettivi per il ruolo di centravanti del Milan, ma non ci sono soltanto i rossoneri sulle sue tracce e una rivale è destinata a far ‘paura’: il Bayern Monaco.

Dell’interesse dei bavaresi per il calciatore parla ‘Sky Sport Deutschaland’ che racconta di come la pista sia tutt’altro che tramontata, pur evidenziando alcuni ostacoli. Il primo è rappresentato dal costo dell’operazione, non meno di sessanta milioni di euro; il secondo è la presenza in squadra di Mathys Tel, giovane sul quale il Bayern punta molto e che con la presenza di un altro attaccante oltre a Kane potrebbe trovare difficoltà a giocare.

Calciomercato Milan, Conte ‘decide’ il futuro di Guirassy

Questo però non significa che la pista Guirassy per il Bayern Monaco sia da considerare chiusa, tutt’altro.

Molto, infatti, dipenderà dall’allenatore che sarà scelto per prendere il posto di Tuchel, sicuro partente a fine stagione. Tra i nomi c’è anche quello di Conte, anche se non nelle primissime posizioni (il preferito sembra essere Xabi Alonso): ecco, l’approdo di un allenatore che utilizzi due punte centrali può essere un fattore decisivo e spingere il Bayern a rompere gli indugi e iniziare la trattativa per Guirassy, cosa che al momento la società non ha ancora fatto. Con il Milan che resta comunque vigile.