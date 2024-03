Polizia nella sede della Federazione: il comunicato spiega tutto

Bufera nella Federazione: blitz della polizia e sette arresti. Arriva il comunicato ufficiale

Spagna nella bufera per lo scandalo sulla Federcalcio e le perquisizione in sede nella giornata di mercoledì.

La Guardia Civil spagnola ha effettuato diverse perquisizioni anche in abitazione private e nel mirino c’è anche l’ex presidente della Federazione Rubiales, che ha ricevuto un mandato d’arresto. Disposizione però non ancora avvenuta perché l’ex numero uno della RFEF si trova all’estero. Tra le persone arrestate anche l’avvocato Gonzalez Cueto, uomo di fiducia proprio di Rubiales. Alla luce del blitz della polizia spagnola gli accordi stipulati dalla Federazione con l’Arabia Saudita in merito all’organizzazione fino al 2029 della Final Four della Supercoppa di Spagna nel paese saudita.

Scandalo Supercoppa, il comunicato ufficiale della RFEF

Secondo la Guardia Civil sarebbero stati firmati dei contratti irregolari, che hanno portato a un accordo da 240 milioni. Sotto la lente degli investigatori ci sarebbe anche la società Kosmos di Pique, intermediario nella trattativa.

Intanto è arrivato il comunicato della Federazione spagnola, che fa luce sull’accaduto: “La RFEF offrirà tutta la collaborazione possibile agli inquirenti e alla Giustizia dopo la perquisizione nella propria sede. C’è bisogno di assoluta trasparenza nell’istituzione che gestisce il calcio in Spagna e riteniamo che si debba arrivare fino in fondo per fare chiarezza sull’indagine in corso – si legge nel comunicato – La Federazione mostra la sua profonda preoccupazione per i fatti che sono accaduti e offrirà tutta la trasparenza necessaria, con l’obiettivo di onorare i valori e i principi che il calcio rappresenta e chi gestisce deve difendere e darne l’esempio”.