“Me le ricordo le critiche”: Donnarumma fenomenale, arriva la ‘sentenza’

Donnarumma si prende subito la scena con il calcio di rigore parato a Rondon e i tifosi sui social impazziscono: “Fenomenale”

Lo aveva detto alla vigilia di Venezuela-Italia che avrebbe dato il massimo e Gianluigi Donnarumma ha mantenuto la promessa.

C’è la mano del portierone azzurro a salvare l’Italia in avvio dell’amichevole contro il Venezuela. L’estremo difensore del Paris Saint-Germain ci mette una pezza, parando il rigore a Rondon dopo l’ingenuo fallo di Buongiorno in area di rigore. Una parata fondamentale, con l’Italia graziata poi sulla ribattuta tirata alla stelle dai vinotinto.

Ma se sulla respinta è la fortuna e l’imprecisione venezuelana a far restare il punteggio sullo 0-0, prima c’è tutta l’esplosività di Donnarumma che è rapido a tuffarsi dalla parte giusta e respingere la conclusione non troppo angolata di Rondon, consentendo così alla squadra di Spalletti di superare indenne il primo grande ostacolo della partita, con un portiere italiano che torna a parlare un penalty nei 90 minuti dopo 8 anni (l’ultimo era stato Buffon contro la Croazia nel 2015)

Donnarumma fenomeno: il rigore salta l’Italia

Inevitabilmente Gigio Donnarumma si prende la copertina anche sui social dove, durante Venezuela-Italia, il suo nome è molto gettonato, soprattutto nei minuti immediatamente dopo il calcio di rigore.

“Una sentenza sui rigori” scrive un utente, magari ricordando le gesta del portierone italiano ad Euro 2020. Un altro lo definisce un vero fenomeno e chi non ha dubbi: “È il miglior portiere in Italia”. Ma c’è anche qualcuno che ne approfitta per fare confronti con Maignan: “Con stasera ha già parato più rigori di lui”.

Mentre qualcun altro si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo qualche critica un po’ troppo accese quando si tratta dell’ex Milan: “Mi ricordo di quando lo criticavate”. Oggi è il momento solo degli applausi…

Ecco alcuni tweet:

Comunque Donnarumma sui rigori è fenomenale, veramente una sentenza su questo aspetto — Gabry (@Gabry_Interista) March 21, 2024

Un mastodontico #Donnarumma riempie la porta e para il rigore.#ItaliaVenezuela — hagakure (@hagakure_jfp) March 21, 2024

allora Donnarumma non è poi così tanto inutile #VenezuelaItalia — ✨M3ry🩵✨ (@tvrnme0n_) March 21, 2024

Buonasera signor Donnarumma, i miei complimenti. — martina (@spazioinutile) March 21, 2024

Io comunque mi ricordo di voi quando criticavate #Donnarumma! Mi ricordo quando volevate Di Gregorio o Vicario titolare 🥱🥱#VenezuelaItalia — Daniele Volpe (@DanieleVolpe7) March 21, 2024

Donnarumma già stasera ha parato più rigori di Mike piango — Maignanismo (@DavidePapa15) March 21, 2024