Il Bayern sceglie il mister e avverte il Real: “Stiamo provando a prenderlo”

Il Bayern Monaco esce allo scoperto. Ecco il tecnico che i tedeschi vorrebbero portare in Bavaria: le dichiarazioni non lasciano dubbi

Sarà un’estate calda quella che ci apprestiamo a vivere. Il calciomercato è pronto ad infiammarsi, ma prima i club dovranno decidere a chi affidare le proprie panchine e molti top team non hanno ancora scelto.

Squadre importanti come Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco sono alla ricerca di un nuovo mister, ma anche in Italia non ci sono certezze per Juventus e Milan, con Allegri e Pioli che potrebbero dire addio a fine stagione.

Ci sono così diversi allenatori che potrebbero cambiare e i nomi più chiacchierati in questi giorni sono chiaramente quelli di Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Thiago Motta e Xabi Alonso.

Lo spagnolo è sicuramente la grande rivelazione di questa stagione e il suo lavoro al Bayer Leverkusen non sta passando inosservato. Le big del calcio europeo lo vorrebbero strappare alle ‘Aspirine’: il suo nome, infatti, è stato accostato al Liverpool, al Barcellona, ma soprattutto al Bayern Monaco.Â

Hoeness: “Liverpool e Real pensano ad Alonso”

E’ evidente che in estate ci sarà un vero e proprio domino e sarà dunque interessante capire se Alonso siederà in una panchina di una big, lasciando il Leverkusen.

Sulle sue tracce, come detto, c’è il Bayern Monaco e il presidente onorario, Uli Hoeness, intervistato da Ran Sports, ha confermato tutto, ma non sarebbero gli unici a volerlo: “Club come Liverpool e Real Madrid stanno lavorando – riporta Marca -. Xabi ha dimostrato di essere un allenatore di caratura mondiale e il Bayer, poi, vuole tenerlo, sarà molto più difficile prenderlo, ma ci stiamo lavorando anche noi”. Ricordiamo che Alonso ha un contratto in vigore fino al 2026 con le Aspirine.