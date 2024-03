Disastro totale, processo e maxi penalizzazione

Per i biancorossi si prospetta un vero disastro: il secondo processo potrebbe portare ad una pesante penalizzazione e stravolgere la classifica

Riecco la giustizia sportiva che può cambiare il corso del campionato. Se lo scorso anno è stata la Juventus ad essere protagonista suo malgrado con la vicenda penalizzazione, ora in Italia è la volta del Milan essere finito sotto al lente d’ingrandimento anche dei magistrati federali.

Non un buon momento per un club anche lontano dalla Serie A: se il Milan aspetta di capire quel che accadrà con la vicenda oggetto d’indagine della Procura di Milano relativa alla cessione del club ad agosto 2022, in Premier League il Nottingham Forest è alle prese con il caso Fair Play Finanziario violato e una penalizzazione di quattro punti.

Il -4 è già arrivato ed ha portato la squadra di Nuno Espirito Santo in piena zona retrocessione. Ora il club dovrà decidere se presentare appello contro la penalizzazione oppure no, ma emergono indiscrezioni inquietanti per la storica società inglese.

Caso Nottingham, può aumentare la penalizzazione: disastro in appello

Stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, infatti, c’è la possibilità che le cose in appello vadano in maniera disastrosa per il Nottinham Forest.

Se l’Everton con il ricorso è riuscito a farsi togliere quattro punti (la penalizzazione è passata da 10 a 6), per il Forest le cose potrebbero andare diversamente. A giudicare, infatti, sarà una commissione separata che analizzerà da zero il caso e potrà riformulare la sanzione a proprio piacimento.

Potrà quindi esserci una riduzione della penalizzazione, ma anche l’esatto opposto con la sanzione aumentata. Una situazione che, seppur poco probabile, agita i sonni del Nottingham Forest e potrebbe costare carissimo alla formazione di Espirito Santo.