“Rivoluzione totale”: l’annuncio di Moggi sulla Juventus e su Allegri

Le parole di Luciano Moggi sul momento della Juventus, l’ex dg parla di Allegri e di una rivoluzione necessaria

La speranza dei tifosi della Juventus è che la pausa possa servire alla squadra bianconera per riordinare le idee e ritrovare brillantezza di rendimento e risultati per la parte finale della stagione. L’attuale andamento, con lo 0-0 con il Genoa che significa 7 punti nelle ultime 8 di campionato, non è per niente rassicurante.

Polemiche costanti soprattutto su Massimiliano Allegri e sulla sua gestione, che, risultati alla mano, sta deludendo tutti. Ancora una volta, il livornese è nella bufera. Si immagina, per il futuro, una Juventus molto diversa. E a dettare la linea è Luciano Moggi, ex dg del club bianconero.

Juventus, Moggi difende Allegri: “Va cambiata tutta la squadra”

Intervenuto a ‘Juventibus’, Moggi ha suggerito di stravolgere totalmente la squadra attuale, se si vuole pensare di tornare a vincere.

“Io cambierei quasi tutta la squadra – ha spiegato – Quando ti abitui a non vincere, è un vizio che è difficile da togliere”. E ha aggiunto, in difesa di Allegri e sottolineando i difetti della rosa: “E’ la squadra che fa l’allenatore e non viceversa. Ci sono delle colpe da parte di Allegri, ma la società e i tifosi lo stanno usando come parafulmine. Ai miei tempi, finché era con noi, il nostro allenatore era il migliore del mondo. Sia la società che i tifosi dovrebbero sostenerlo molto di più”.