Cambiaso piace al Real Madrid: la ‘proposta indecente’ di Ancelotti

Per la Juventus è tempo di pausa per le nazionali e di riflessioni. Sono tredici i bianconeri chiamati a difendere i colori della propria bandiera, chi per un posto all’Europeo, chi in Nations League, chi come gli azzurri solo in uscite amichevoli

Nonostante il momento negativo, Spalletti ha chiamato tre giocatori di Allegri: Chiesa, Locatelli e Cambiaso. L’esterno classe 2000 è una delle note liete della stagione e piace molto al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

La stagione della Juventus ha preso una piega davvero difficile da decifrare. Col pareggio interno di domenica, la striscia negativa della ‘Signora’ recita, nelle ultime otto gare: una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte. Un andamento da retrocessione, non fosse altro per i buoni punti conquistati sino al mese di gennaio, che permettono alla società bianconera (nonostante il sorpasso avvenuto ormai da parte del Milan) di poter guardare alla zona Champions League con ancora lecite velleità di traguardo positivo. Almeno dal punto di vista meramente economico.

Nella difficile seconda metà di stagione della Juventus, però, c’è un giocatore che ha continuato a mantenere continuità di rendimento e di impiego. Dimostrandosi tra i migliori dei tutta l’annata. Al momento in Serie A sono 26 partite (il 69% dal 1′), condite da due gol e tre assist. Dati che portano il nome di Andrea Cambiaso, al primo anno alla Juve. Crescita costante che non ha lasciato indifferente il ct Luciano Spalletti, che ha ri-chiamato ancora l’eclettico e intelligente esterno bianconero, in occasione delle due sfide amichevoli contro Venezuela ed Ecuador che si giocheranno negli Stati Uniti giovedì e domenica.

Cambiaso è un top: il Real Madrid lo segue, piace ad Ancelotti

Non tutta la stagione della Juventus è da buttare. Nella rubrica “cose positive” rientra di diritto l’annata d’esordio in maglia bianconera di Andrea Cambiaso, che ha conquistato il tifo bianconero, la Nazionale e attirato su di sé gli occhi delle big, su tutte il Real Madrid.

La gestione del cartellino di Andrea Cambiaso è stata impeccabile da parte della Juventus. Acquistato dal Genoa nell’estate 2022, per 13 milioni di euro, è stato girato in prestito al Bologna – di Thiago Motta – nel corso della passata stagione. Per poi nel 2023 finalmente approdare alla Continassa. Corsia sinistra, quella destra, mezzala. Andrea dove lo metti sta, gioca bene, e si impone. Alla prima stagione in maglia Juve, si è tolto lo sfizio di entrare nel giro della Nazionale, con ambizioni europee per l’estate.

Il duetto sulla corsia di destra con McKennie ha giovato ad entrambi i giocatori, che da “seconde linee” si sono imposti. E Allegri non può più fare a meno di Cambiaso, classe 2000 letteralmente esploso. Le sue stesse parole, rilasciate ai canali della Juve: “Sono meno istintivo”, raccontano di una crescita anche tattica che si è vista sul campo di gioco. Il contratto in scadenza nel 2027 e le prestazioni ne hanno fatto lievitare il cartellino. Ad oggi Cambiaso vale più doppio di quanto speso dalla Juventus per acquistarlo dal Genoa, non meno di 30 milioni di euro. Cifra che però potrebbe non bastare al Real Madrid per convincere la ‘Signora’, che sarebbe disposta a cedere il laterale per un’offerta fuori mercato, al di sopra dei 40 milioni. Insomma, la classica proposta indecente che metterebbe la Juventus nella condizione di “vendere benissimo” il numero 27. In caso contrario la Juve se lo terrà stretto, nonostante le avances che possono arrivare in estate dalla Spagna.