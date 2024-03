Milan accerchiato: via libera per 100 milioni

Il Milan rafforza il secondo posto, ma deve resistere all’assalto sul mercato per uno dei suoi gioielli: assegno a tripla cifra

Il Milan vola anche a Verona e stacca la Juventus al secondo posto in classifica. Stefano Pioli punta a terminare nel migliore dei modi il campionato dietro all’Inter e ad arrivare in fondo in Europa League per tenersi stretta la panchina del ‘Diavolo’.

A tenere banco oltre al destino alla guida dei rossoneri del tecnico parmense è anche il futuro di Theo Hernandez, ieri assoluto protagonista della trasferta del ‘Bentegodi’. Il migliore in campo per distacco e non solo per la rete del vantaggio, con le scintille per l’esultanza sotto la curva di casa subito chiarita però a fine gara. Il nazionale francese è uno dei pezzi pregiati della rosa del Milan ed è normale che da tempo faccia gola alle big d’Europa. Specialmente al Bayern Monaco, soprattutto se in estate dovesse consumarsi l’addio sulla corsia sinistra di Alphonso Davies che è tra gli obiettivi prioritari del Real Madrid.

Calciomercato Milan, rinnovo o addio: pericolo Bayern per Theo Hernandez

Sulle tracce di Theo Hernandez c’è anche il Paris Saint-Germain, squadra dove milita anche il fratello Lucas. Il terzino ex Real ha un contratto fino al giugno 2026 con il Milan, con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione.

La dirigenza di Via Aldo Rossi sta lavorando perciò al rinnovo per non rischiare di perdere forza contrattuale nei prossimi mesi, anche se per il momento non ci sono stati sondaggi concreti del Bayern ma solo dei contatti esplorativi da parte del sodalizio bavarese. L’obiettivo del ‘Diavolo’ è ovviamente blindare a Milanello Theo Hernandez e solo un’offerta a tripla cifra, vicina ai 100 milioni di euro, farebbe vacillare i rossoneri aprendo a un eventuale cessione. Il laterale transalpino si trova bene comunque a Milano con la famiglia e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della trattativa per il prolungamento biennale o fino al 2029.