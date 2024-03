CR7 fa 50 e batte Kessiè, Benzema insidia il terzo posto: il recap dall’Arabia

Cristiano Ronaldo segna ancora e vince contro Kessié, Benzema ora insidia il terzo posto nella Saudi Pro League: il report dall’Arabia

Ultimo turno di campionato prima della sosta anche in Arabia, dove non sono mancate vittorie pesanti e alcune conferme. Giornata meno ricca di gol la numero 24 di Saudi Pro League con appena 21 reti segnate. Diversi i pareggi e i successi di misura, che hanno comunque avuto un peso importante in termini di classifica.

Un turno di campionato dove cercava riscatto l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, a secco di vittorie dal 25 febbraio, dove puntava alla solita continuità la squadra dei record dell’Al-Hilal e dove anche le inseguitrici del terzo posto (l’ultimo utile per la Champions) potevano dire la loro.

Non sono mancati anche scontri diretti, come quello tra CR7 e Kessié, ma anche pareggi deludenti tra chi avrebbe potuto rimanere più a lungo in corsa per un posto che conta davvero in classifica. A segno anche protagonisti insoliti, per quello che si preannuncia il rush finale prima di decretare dei verdetti.

CR7 non si ferma mai, Benzema vince e spera

Prima di concentrarci sul big match di giornata è giusto dare il giusto credito alla capolista, l’Al-Hilal, che dopo aver passato il turno di Champions asiatica ed essere entrata nella storia come la squadra con la striscia di vittorie più lunghe nel calcio, ha trovato ancora i 3 punti, questa volta contro il Damac.

Un successo più sofferto da parte della capolista, che sblocca la partita solamente al 79′ con Al Dawsari, su assist del solito Milinkovic-Savic, si fa raggiungere da Antolic al minuto 86′, ma che la riesce a sfangare solamente al 93′ con Michael dopo l’espulsione di Al Anazi per gli ospiti.

Vittoria roboante per 3-0 da parte dell’Al-Shabab di Carrasco, mentre si ferma sul pareggio l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard. Successo pesantissimo per l’Al-Ittihad di Benzema, I giallo-neri sono riusciti a trovare i 3 punti in trasferta contro l’Al Fateh per 4-2, chiudendo anche in 10 uomini.

Una vittoria che avvicina il club al terzo posto, presieduto con 4 lunghezze di distanza dall’Al-Ahli, che è caduto in casa per 1-0 sotto il colpo del solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato il suo 50° gol con l’Al-Nassr e l’ha fatto su rigore, dopo aver visto una sua rete annullata al 42′. Con questo successo CR7 mantiene saldo il secondo posto e le prime due posizioni sembrano ormai delineate, a differenza dell’ultimo slot per la Champions, che ora vedrà un’accesissima corsa a due.