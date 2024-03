Convulsioni in campo: partita interrotta in Argentina

Ecco cosa è successo durante la partita, che si è svolta nella notte: è arrivato il comunicato ufficiale del club dopo gli esami in ospedale

E’ stata una domenica alquanto complicata per il calcio. In Italia è stata rinviata Atalanta-Fiorentina per via del malore di Joe Barone. Il mondo viola è adesso in apprensione per le condizioni del suo Direttore Generale.

Ma la partita di Bergamo non è stata l’unica ad essere posticipata a data da destinarsi. E’ successo lo stesso in Argentina e più precisamente allo stadio Jorge Luis Hirschi di La Plata, dove era in corso di svolgimento il match tra l’Estudiantes e il Boca Juniors.

La partita, valida per l’undicesima giornata del campionato, è stata però sospesa per via di un episodio di convulsioni al calciatore Javier Altamarino.

Estudiantes, le condizioni di Altamarino

Il giocatore, accasiatosi sul terreno di gioco, è stato poi trasportato in ospedale. Dopo una decina di minuti si è deciso di non andare avanti con la partita.

L’Estudiantes ha poi emesso un comunicato con il quale ha fatto il punto sulle condizioni del proprio giocatore: “Javier Altamirano ha avuto un episodio convulsivo – si può leggere nella nota -. Si trova ora in ospedale sotto osservazione per ulteriori esami. È stata eseguita una TAC che non ha mostrato immagini patologiche evidenti. È stabile”.