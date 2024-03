Probabili formazioni Verona-Milan: riecco Reijnders, novità in attacco

Stefano Pioli è pronto a cambiare il suo Milan per la trasferta a Verona, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

Dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga, il Milan torna a giocare in campionato. Lo farà a Verona, con una formazione diversa rispetto a quella ammirata in Repubblica Ceca.

Cambia così il centrocampo dove si rivedono Tiijani Reijnders e Ismael Bennacer, con Yunus Musah e Yacine Adli che si accomodano in panchina. In avanti non si toccano Rafa Leao e Christian Pulisic, con Ruben Loftus-Cheek alle loro spalle. La vera novità potrebbe essere legata alla punta centrale: contro l’Empoli Jovic ha deluso e Olivier Giroud potrebbe riposare. L’idea è dunque quella di rilanciare Noah Okafor come nove.

In difesa va verso la conferma Tomori. Per un posto al suo fianco scalpitano Kalulu e Thiaw per sostituire Gabbia. Sugli esterni Theo Hernandez, invece, è sicuro di giocare titolare, a destra Calabria più di Florenzi. Tra i pali recuperato Mike Maignan, che dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Per quanto riguarda il Verona, occhi puntati su Folorunsho fresco di convocazione in nazionale da parte di Luciano Spalletti. In avanti spazio a Noslin.

Le formazioni di Verona-Milan

Ecco le formazioni di Verona-Milan:

VERONA (4-2-3-1) – Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

MILAN 4-2-3-1 – Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Pioli

Verona-Milan: dove vederla in tv

La partita tra il Verona e il Milan sarà visibili in esclusiva in streaming su Dazn.