PAGELLE E TABELLINO VERONA-MILAN 1-3: finalmente Chukwueze, Hernandez devastante

Ecco le pagelle e i voti di Verona-Milan, match del Bengodi, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

Il Milan vince ancora e rafforza il secondo posto. I rossoneri si sono imposti, giocando una buona partita, contro il Verona, grazie ad un super Theo Hernandez. Oltre al francese, per i rossoneri segnano anche Pulisic e Chukwueze, per i gialloblu eurogol di Noslin.

Ecco i voti:

VERONA

Montipò 6,5

Centonze 5

Coppola 5,5

Dawidowicz 4,5 – Dal 57′ Magnani 6

Cabal 5 – Dal 76′ Vinagre s.v.

Duda 6

Serdar 5 – Dal 45′ Dani Silva 6

Suslov 6,5

Folorunsho 5 – Dal 57′ Swiderski 6

Lazović 5 – Dal 57′ Mitrovic 6,5

Noslin 7,5

All. Baroni 6

MILAN

Maignan 6,5

Calabria 6

Kalulu 6 – Dal 45′ Gabbia 6,5

FLOP Tomori 6 – E’ spesso lasciato solo nell’uno contro uno con Noslin e lo soffre un po’, almeno nella prima parte del match. L’inglese ci mette un tempo, di fatto, per trovare le giuste misure all’attaccante del Verona. Migliora così nella ripresa, senza farsi condizionare dal giallo. Dall’83’ Kjaer s.v.

TOP Hernández 7,5 – Intesa perfetta con Rafa Leao e non è certo una novitĂ , così come le sue accelerate palla al piede. Sull’esterno o in mezzo al campo, il treno Theo è imprendibile. Oggi al Bentegodi, il francese è davvero devastante, una vera furia e grazie alla sua caparbietĂ trova il gol che sblocca la partita. Nella ripresa gestisce bene l’ammonizione (giallo inspiegabile) e si mette in mostra con un grande intervento difensivo e la solita discesa in pieno recupero.

Bennacer 6

Reijnders 6,5

Pulisic 6,5 – Dal 65′ Giroud 6

Loftus-Cheek 6 – Dal 65′ Musah 6

LeĂŁo 6,5

Okafor 6 – Dal 74′ Chukwueze 7

All. Pioli 6,5

TABELLINO

VERONA-MILAN 1-3

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazović; Noslin. A disp.: Chiesa, Perilli; Magnani, Tchatchoua, Vinagre; Belahyane, Charlys, Dani Silva; Bonazzoli, Mitrović, Świderski, Tavşan. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp.: Nava, Sportiello; Florenzi, Gabbia, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud, Jović. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

GOL: 44′ Theo Hernandez (M), 47′ Pulisic (M), 65′ Noslin (V), 80′ Chukwuez (M)

AMMONITI: 6′ Serdar (V), 30′ Tomori (M), 44′ Theo Hernandez (M), 87′ Reijnders (M)

ESPULSI: