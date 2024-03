L’Arabia trafigge la Juventus: affare da 40 milioni di euro

La variabile saudita potrebbe stravolgere i piani della Juventus. Sono disposti a tutto: Giuntoli definitivamente spiazzato

Dopo il solo punto conquistato nelle due uscite di campionato contro Napoli ed Atalanta, la Juventus non è andata oltre uno scialbo 0-0 contro il Genoa, acuendo la propria crisi.

Sotto questo punto di vista, non è certo un caso che Giuntoli abbia cominciato da tempo a scandagliare il terreno, alla ricerca di soluzioni interessanti per rinforzare il centrocampo. Per una serie di motivi, il profilo maggiormente caldeggiato dalla “Vecchia Signora” è quello di Koopmeiners. Sebbene i contatti sotto traccia per l’olandese stiano proseguendo in modo continuativo, però, l’Atalanta fino a questo momento non appare disposta a schiodarsi dal muro dei 50-60 milioni di euro chiesti per privarsi del proprio gioiello. Cifra che la Juve potrebbe pareggiare, eventualmente, soltanto attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica o grazie alla cessione di qualche gioiellino. Va da sé, però, che quello del tuttocampista dell’Atalanta non sia l’unico profilo finito nella lista di Giuntoli per il centrocampo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: De Paul in Arabia, pronto un nuovo assalto

In tempi e in modi diversi, ad esempio, un altro profilo accostato alla Juve è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, che comunque non è il primo nome nella lista dei desideri del club piemontese, in diverse circostanze è stato piuttosto vicino a vestire la maglia bianconera.

Allo stato attuale delle cose, però, la sua permanenza all’Atletico Madrid sembra essere blindata. I Colchoneros, infatti, non si schiodano dalla richiesta di 40 milioni di euro che fino a questo momento ha chiuso ogni velleità di ritorno di De Paul in Serie A. La situazione, però, è ancora tutta in divenire. Nei mesi scorsi sull’ex Udinese si sono accese le sirene dell’Arabia Saudita. Non si tratta di un mero dettaglio. Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, negli ultimi giorni l’Al Ahli avrebbe riannodato i fili del discorso per capire la fattibilità dell’operazione. A tal proposito non è escluso che, con un’offerta contrattuale da capogiro, il club saudita non riesca a cambiare le carte in tavola. Ad ogni modo è sempre più lontano il De Paul back in Serie A. Il futuro dell’argentino è all’Atletico Madrid: Arabia permettendo.