Caos Acerbi, Dimarco: “Non vedo alcun problema”

Non fanno chiarezza le dichiarazioni di Dimarco in merito al presunto insulto razzista di Francesco Acerbi a Juan Jesus. Ecco le sue parole

“Mi ha detto sei un ne**o, a me non sta bene questo”. Con queste parole, rivolte all’arbitro La Penna, Juan Jesus ha puntato il dito contro Francesco Acerbi. Parole quelle attribuite al centrale dell’Inter, destinate a far discutere parecchio in questi giorni.

In attesa di avere la versione del giocatore nerazzurro, i protagonisti sul terreno di gioco non fanno chiarezza nel post gara. Federico Dimarco, intervenuto ai microfoni di DAZN, in merito a quanto successo si è così espresso: “Non ho visto niente, però sono grandi e credo, come ha detto anche Juan Jesus, che si siano già chiariti fra loro, se la cosa è sistemata non vedo alcun problema”.