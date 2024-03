Calzona ferma l’Inter ed esulta: “Ci siamo ritrovati. Slovacchia? Così seguirò il Napoli”

Le dichiarazioni di Calzona al termine di Inter-Napoli, match di San Siro valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

E’ contento Francesco Calzona della prova del suo Napoli. Gli azzurri sono riusciti a fermare l‘Inter sul pareggio grazie alla rete di Juan Jesus, che ha risposto a quella di Darmian.

Il tecnico dei campani ha parlato con soddisfazione al fischio finale: “Abbiamo messo orgoglio, qualità e siamo stati in partita fino alla fine – afferma Calzona ai microfoni di DAZN -. Abbiamo concesso solo dieci minuti all’Inter. Non si può pensare di venire a Milano senza concedere nulla. La squadra ha fatto un’ottima gara, ci abbiamo provato fino alla fine, ma è mancata un po’ di lucidità sotto porta. Sono contento e penso che questa squadra si sia ritrovata”.

Il Napoli sta provando ad alzare il livello, ma sembrano esserci delle differenze tra i titolari e le riserve: “Cambiare tre allenatori non è facile per nessuno – prosegue Calzona – Questo non li ha aiutati. Sono ragazzi che stanno crescendo, io sono contento vedo un loro miglioramento giornaliero e ci torneranno utile da qui alla fine”.

Inter-Napoli, Calzona: “Vogliamo limare il gap, è questione di tempo”

Calzona, come detto, è soddisfatto della crescita della squadra. Il Napoli, però, può ancora migliorare tanto, ne è convinto il tecnico degli azzurri: “Abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra da quando ci sono io – afferma il mister -. Ci siamo allenati poco, avremmo bisogno di farlo di più per limare il gap. Ora proveremo a mettere dentro qualcos’altro, è davvero solo questione di tempo”.

Calzona, però, adesso, durante la pausa, sarà impegnato con la nazionale slovacca – “A Napoli rimane uno staff di cui ho grande fiducia – afferma il mister -. Io sono molto tranquillo, rimangono poi così pochi giocatori che gli allenamenti saranno fisici per tenerli nella giusta forma. Non sono preoccupato sotto questo aspetto e poi avrò le immagini dei droni che mi permetteranno di capire cosa hanno fatto”.

Non arriva alcuna risposta, invece, in merito al caso Juan Jesus – Acerbi – “Ho visto Juan veramente 30 secondi e poi sono andato alle interviste e non ho avuto modo di parlare con lui”.