Bufera su Allegri, multa e nuovo allenatore: “Intervento immediato”

Le parole pronunciate dall’allenatore bianconero nel post partita hanno generato un caos incredibile sulla Juventus

Non è un momento per niente tranquillo in casa Juventus. Oltre ai risultati che faticano ad arrivare, anche Massimiliano Allegri questo pomeriggio, al termine del pareggio per 0-0 in casa contro il Genoa, ha perso il controllo. Ai microfoni di ‘Sky’, infatti, l’allenatore si è lasciato andare ad uno sfogo contro un giornalista presente in studio dopo una domanda sul periodo negativo dei bianconeri.

In particolare, il tecnico non ha gradito una considerazione tattica di Gianfranco Teotino che a quel punto ha provocato Allegri sulla base dei pochi punti messi a segno nell’ultimo periodo. L’allenatore bianconero, però, ha risposto passando al contro attacco: “Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista, non è che io devo andare dietro al pubblico. Il pubblico ci sostiene e va dietro la squadra, io non mi permetto di dire ad un giornalista come si fa il giornalista. Se mi fa una domanda più intelligente io le rispondo”.

Allegri ha poi chiuso l’intervista visibilmente infuriato con un’ultima considerazione nei confronti del giornalista e del suo lavoro: “Voi non dovete capire, dovete solo fare delle domande. Tanto cosa capite? Poi la squadra l’alleno io. C’è chi capisce e chi non capisce”. Un atteggiamento che ha preoccupato i tifosi bianconeri e che anche oggi si è riflesso sulla prestazione spenta della sua squadra. Nonostante i due pali colpiti, la Juve non è andata oltre il pareggio contro il Genoa e nel finale, a causa di una protesta andata ben oltre i limiti di Dusan Vlahovic, ha perso per espulsione anche il centravanti serbo.

Juve, caos totale su Allegri. I tifosi lo scaricano: “Situazione imbarazzante”

Le parole pronunciate da Max Allegri nel post partita, sembra abbiano in imbarazzo diversi tifosi bianconeri che sui social hanno immediatamente riportato le loro considerazioni.

Sotto accusa non solo l’allenatore toscano per l’atteggiamento mostrato in diretta televisiva, ma anche la società per la fiducia rinnovata nei suoi confronti nonostante i risultati deludenti di quest’ultimo periodo. Ecco le principali reazioni social contro Allegri e sul possibile nuovo allenatore:

Un Macs un po' irritato in conferenza a Sky, niente più metafore come faceva una volta… chi erano i permalosi?#JuventusGenoa #JuveGenoa #Allegriout #Allegri — ANTISABATISMO (@nazarino_9) March 17, 2024

#Montero subito per favore per salvare il salvabile. Basta #Allegri non ne possiamo più. — Egidio Benda (@egitin07) March 17, 2024

Situazione a dir poco imbarazzante nel Post partita di #Allegri, un allenatore, un uomo in queste condizioni non può e non deve più rappresentare la @juventusfc Urge un intervento immediato della società prima che sia troppo tardi!

La Champions non può scappare!#JuveGenoa — Ginelli Roberto (@jaina77) March 17, 2024

#Allegri è diventato imbarazzante. Ma la colpa non è sua, bensí di chi ancora si sostiene a tenerselo in casa. #JuveGenoa — Parametro Zero (@ZeroParametro) March 17, 2024

L'aggressività di #allegri dimostrata nel post-partita di #JuveGenoa a #skysport dimostra come il tecnico si senta con le spalle al muro. Altra domenica di polemiche. #vlahovic salterà la Lazio dopo la sosta delle nazionali dopo il rosso rimediato per proteste.#SerieA — Luca Paglioni (@Lpaglioni01) March 17, 2024

Maleducato e strafottente !! La Dirigenza bianconera, oltre a Vlahovic, dovrebbe multare anche #Allegri…….. #JuveGenoa https://t.co/wJJTpVcjVY — Carlo Pincelli (@carlo24) March 17, 2024

NOTIZIA BOMBA !!!#Allegri ha detto di essere un allenatore — Puoj Skolarhe (@RedBull73) March 17, 2024

Sta nervosissimo ha litigato pure con teotino #Allegri — paolo pratico' (@gufotri) March 17, 2024

Una vittoria in 8 partite e si permette di fare il fenomeno, è andato proprio fuori controllo.#Allegri — Simone Ferri (@simonee_ferri) March 17, 2024