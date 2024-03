Tegola UFFICIALE: salta il match contro la Juventus

Il provvedimento non è tardato ad arrivare. Diffidato, è stato ammonito e salterà dunque la sfida contro la Juventus. I dettagli

Uno degli incroci più frequenti delle prossime settimane sarà sicuramente quello che vedrà opporsi Lazio e Juventus. Oltre ad incrociarsi nella doppia sfida valida per le semifinali di Coppa Italia, infatti, bianconeri e biancocelesti si affronteranno anche in campionato.

Una sfida molto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti preziosi con cui migliorare le rispettive posizioni di classifica. Ad ogni modo, in programma la prossima settimana, Lazio-Juventus di campionato perde uno dei suoi possibili protagonisti. Luca Pellegrini, diffidato, è stato ammonito al 34′ della sfida contro il Frosinone. Ragion per cui il terzino mancino salterà la sfida contro i bianconeri. Assenza pesante per la Lazio che, già alle prese con diverse assenze, dovrà fare a meno anche del proprio terzino titolare in vista del match contro la compagine di Allegri.

Piuttosto in difficoltà nel corso del primo tempo della sfida dello “Stirpe”, Pellegrini sta pagando dazio in termini di velocità nel confronto con Soulé, che lo sta sistematicamente puntando per metterlo in difficoltà. Punito per un intervento in ritardo, il laterale mancino biancoceleste è stato prontamente ammonito e salterà il delicato confronto contro la Juve.