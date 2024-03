Tegola Juventus, attaccante KO: ora è UFFICIALE. Il comunicato del club bianconero e i tempi di recupero

Forfait della vigilia in casa Juventus, impegnata domani all’Allianz Stadium contro il Genoa di Gilardino.

Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, non sarà della partita Arek Milik. Torna invece a disposizione un titolarissimo, Adrien Rabiot.

La Juve, rendendo noti i convocati per il match di domani, ha annunciato che “non sarà della partita Arkadiusz Milik, che nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’adduttore lungo“.

“Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni”, fa sapere il club bianconero. Milik, dunque, sarà rivalutato per la ripresa con il big match dell’Olimpico sul campo della Lazio.