Sinner contro Alcaraz sospesa, siparietto con la raccattapalle: cosa si sono detti

Sospesa la sfida tra Sinner e Alcaraz, semifinale dell’ATP 1000 Indian Wells: la partita è stata fermata con l’italiano avanti 2-1

Tutto fermo sul centrale di Indian Wells: la sfida tra Sinner e Alcaraz, semifinale dell’ATP 1000, è stata fermata dalla pioggia.

I due tennisti, che si stanno giocando anche il numero 2 del ranking alle spalle di Djokovic, hanno potuto giocare soltanto pochi minuti prima che la pioggia interrompesse il match. Il punteggio vedo l’italiano avanti 2-1, con Alcaraz che dovrà servire quando il match riprenderà.

Come da previsioni, dopo il terzo game vinto dall’altoatesino sono iniziate le prime gocce d’acqua, quindi la pioggia si è fatta più intensa con i due atleti che si sono rifugiati negli spogliatoi dopo aver atteso qualche minuto in campo.

Sinner-Alcaraz sospesa per pioggia: la chiacchierata con la raccattapalle

Prima di lasciare il campo, Sinner è stato protagonista di un simpatico siparietto con una raccattapalle che gli ha fornito un ombrello per ripararsi.

I due hanno iniziato a chiacchierare con la ragazza che si è detta contenta di poter fare la raccattapalle in un match di Sinner: i due hanno conversato per un po’ con il tennista che ha mantenuto l’ombrello, coprendo anche la ragazza. Ora per il numero 3 al mondo c’è da trovare la concentrazione e dare il massimo per battere Sinner al ritorno in campo.