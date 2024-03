Mano pesante della FIFA: “Pronti cambiamenti radicali”

La FIFA è pronta a mettere in atto cambiamenti radicali nel mondo del calcio: niente sarà più come prima

La FIFA è il massimo organismo del calcio mondiale ed è chiamata a prendere decisioni pesanti per il futuro del gioco, soprattutto dal punto di vista regolamentare e riguardanti le competizioni che si disputeranno. Proprio per questa ragione, deve sempre tenere presente anche i provvedimenti da adottare dal punto di vista etico e abbattere le piaghe che ancora oggi inquinano lo sport e gli stadi.

Il razzismo è sicuramente una di queste. I recenti avvenimenti a livello internazionale, oltre che nelle leghe nazionali, hanno fatto capire che ancora si è lontani da una risoluzione definitiva di questo grave problema. In Italia ne sappiamo qualcosa, anche nelle leghe minori, ma è soprattutto in Spagna che le cose vanno davvero male.

Basta ricordare quanto accade spesso a Vinicius, uno dei calciatori di punta del Real Madrid, per rendersi conto di quanto sia complicato indirizzare la mentalità e, di conseguenza, i comportamenti sulla via giusta. La FIFA, però, ora ha tutta l’intenzione di metterci mano e tentare di dare una stretta al caso.

La FIFA annuncia misure radicali contro il razzismo

Gianni Infantino ha già annunciato che ci saranno importanti cambiamenti contro il razzismo, che potrebbero portare a un inasprimento radicale delle regole. Sono scanditi anche i tempi: secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’ le novità verranno svelate il prossimo 17 maggio in Thailandia, nell’ambito del prossimo Congresso mondiale.

Sarà, dunque, un’occasione di confronto e innovazione, che non porterà solo una stretta sul razzismo, finalmente. Come scrivono dalla Spagna, nell’assemblea potrebbe essere approvato il bilancio per l’anno 2025, che il massimo organo del calcio mondiale ha fissato a 2.068 milioni di euro. Il budget per il triennio 2023-2026 arriva a 10.113 milioni di euro.

Occhio anche alle novità per la Coppa del Mondo femminile 2027, dato che si svolgeranno le elezioni per stabilirne la sede. Insomma, la FIFA si trova, ancora una volta, di fronte a importanti decisioni che scriveranno la storia per i prossimi anni. Stavolta è importante farlo nella maniera giusta.