Lesione al tendine d’Achille, UFFICIALE: stagione finita per il boanconero

Brutte notizie per il club bianconero che fa i conti con un grave infortunio per uno calciatori: lesione al tendine d’Achille, operazione e stagione finita

La diagnosi è di quelle che lascia senza parole e certificano la gravità dell’infortunio: lesione del tendine d’Achille della gamba destra.

Una frase che ha gettato, inevitabilmente, nello sconforto il club bianconero, anche perché significa in maniera evidente la fine della stagione. Lo Spezia fa i conti con il grave stop di Gian Marco Crespi, 22 anni, portiere arrivato a gennaio dalla Juventus Next Gen. Un approdo non particolarmente complicato visto che non ha mai debuttato con il club ligure e in stagione conta soltanto una presenza con la maglia delle seconda squadra della società piemontese.

Ora il grave infortunio con lo Spezia che ha ufficializzato il lungo stop: “Spezia Calcio – si legge nella nota diramata – comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Gian Marco Crespi, hanno evidenziato una lesione totale del tendine d’Achille della gamba destra”.

Il calciatore mercoledì si sottoporrà ad un intervento chirurgico presso la clinica Columbus di Milano.

Come Berardi, lesione al tendine d’Achille e stagione finita

Come accaduto anche a Domenico Berardi, anche lui costretto ad operarsi per una lesione al tendine d’Achille, anche per Crespi la stagione è praticamente finita.

Anche il portiere dello Spezia dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi e si rivedrà quindi non prima di ottobre