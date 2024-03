Lazio, un titolare finisce ko all’intervallo: salta la Juventus. Ansia Tudor

Martusciello deve sostituire un titolare all’intervallo per un problema alla caviglia infortunata nel primo tempo

Piove sul bagnato per la Lazio, che deve rinunciare a un titolare all’intervallo nel match contro il Frosinone. Luca Pellegrini è infatti uscito per infortunio dopo i primi 45 minuti per un problema alla caviglia.

Inseguendo l’avversario, il terzino biancoceleste ha commesso fallo rimediando il cartellino giallo ma impuntandosi sul terreno, facendo anche preoccupare per il tipo di dinamica. Un tipo di movimento innaturale per l’esterno laziale, che infatti resta a terra qualche minuto. Poi torna in campo e chiude il primo tempo. Ma non sta bene, nell’intervallo esce da solo sul campo per testare le condizioni della caviglia, facendo scatti e saltelli. In un primo momento sembra rispondere bene, ma poi torna il dolore e Pellegrini si siede in panchina zoppicando. Al suo posto entra Lazzari alla ripresa del gioco. Un altro problema in difesa oltre all’infortunio di Patric, ma con la possibilità di avere qualche giorno in più per recuperare vista la sosta per le nazionali. L’ex Juve salterà comunque il match del sabato di Pasqua (30 marzo) contro i bianconeri all’Olimpico perché era diffidato. Comunque un altro potenziale problema per Tudor alla ripresa.