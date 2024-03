HIGHLIGHTS | Monza e Torino, tre punti per l’Europa: cadono Cagliari e Udinese

Vittorie per Monza e Torino contro Cagliari e Udinese nei match del sabato alle ore 15 in Serie A: brianzoli e granata sperano nell’Europa

Lotta per l’Europa equilibratissima e che coinvolge sempre più squadre, anche perché i risultati delle squadre italiane nelle coppe potrebbero rendere eleggibili per la qualificazione anche i piazzamenti al di sotto del settimo posto. E così, ci credono Monza e Torino, tra le altre, battendo un colpo importante con le vittorie odierne contro Cagliari e Udinese.

In Brianza, il Cagliari si crea un paio di occasioni importanti con Lapadula. Ma a passare, poco prima dell’intervallo, sono i biancorossi con una grande punizione di Daniel Maldini che batte sulla traversa e poi oltre la linea di porta. Terzo gol consecutivo per l’attaccante, la squadra di Palladino gestisce poi bene nella ripresa, anche se sempre Lapadula le prova tutte per i sardi, senza fortuna (gran gol al volo annullato per fuorigioco). Nel finale, Colombo, in contropiede, fallisce a tu per tu con Scuffet la rete del raddoppio.

A Udine, partenza a razzo del Torino, che fa da subito la partita e sblocca con un gran colpo di testa di Zapata. Okoye poi più di una volta tiene a galla i friulani con alcuni grandi interventi, ma non può nulla, a inizio ripresa, sul diagonale di Vlasic. Zapata va anche vicino al tris, ma ancora Okoye dice di no. L’Udinese si sveglia tardi, con qualche fiammata di Lucca e Thauvin, inutile però per tentare la rimonta.

MONZA-CAGLIARI 1-0 – 41′ Maldini

UDINESE-TORINO 0-2 – 10′ Zapata, 53′ Vlasic

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Monza* 42, Torino* 41, Lazio 40, Genoa 33, Udinese* 27, Cagliari* e Verona 26, Lecce e Empoli* 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in più