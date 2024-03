HIGHLIGHTS | Castellanos rianima la Lazio, Di Francesco ancora ko

Si è giocato il derby tra il Frosinone di Di Francesco e la Lazio di Martusciello: partita, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, ricca di gol

Inizia bene il dopo Maurizio Sarri. La Lazio, con Martusciello in panchina, si è imposta in rimonta contro il Frosinone per 3 a 2. A decidere il derby è stato uno scatenato Castellanos, ora per Eusebio Di Francesco è notte fonda.

Ad aprire la sfida, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, è stato Lirola al 13esimo. Il pareggio biancoceleste è poi arrivato al 38esimo con Zaccagni. La svolta è però arrivata nella ripresa, quando Martusciello ha deciso di mandare in campo al 56esimo Taty Castellanos per Ciro Immobile. Il numero 19 ci ha messo davvero pochi secondi per trovare la rete del 2 a 1. Cinque minuti e l’argentino sigla anche la doppietta, la prima in Serie A. Castellanos sale così a quota quattro in campionato, tre di questi gol sono stati realizzati proprio contro il Frosinone.

La reazione dei ciociari arriva e sugli svilippi di un corner, la squadra di Di Francesco accorcia con Cheddira. Turati pochi minuti dopo si supera su Luis Alberto. Il Frosinone continua così ad attaccare, provando fino alla fine, ma concede praterie ai biancocelesti che sprecano diverse occasione per la quarta rete. Dopo dieci minuti di recupero, però, arriva il fischio finale.

Frosinone-Lazio, la classifica dopo la vittoria biancoceleste

La Lazio può così festeggia il ritorno alla vittoria, che le permette di agganciare momentaneamente la Fiorentina a quota 43 punti. Come detto, è notte fonda per il Frosinone, che resta terzultimo in classifica.

Frosinone-Lazio 2-3: 13’ Lirola (F), 38’ Zaccagni (L), 57’ e 62’ Castellanos (L), 70’ Cheddira

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina e Lazio* 43, Monza* 42, Torino* 41, Genoa 33, Lecce* 28, Udinese* 27, Cagliari* e Verona 26, Empoli* 25, Frosinone* 24, Sassuolo 23, Salernitana* 14.

*una partita in più