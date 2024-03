Addio Juventus in estate: per 18 milioni sbarca a Manchester

Assalto dalla Premier League per un alfiere del centrocampo della Juventus: in estate potrebbe lasciare la formazione bianconera

Il Manchester United bussa alla porta della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Nel mirino dei ‘Red Devils’ ci sarebbe Weston McKennie stando alle sirene che arrivano da Oltremanica.

I ‘Red Devils’ cercano un centrocampista con determinate caratteristiche e avrebbero individuato nel nazionale statunitense il profilo giusto per rinforzare il settore mediano del campo come riporta il portale ‘Givemesport.com’. Se McKennie non rinnoverà il contratto con la Juve, in scadenza nel giugno 2025, potrebbe davvero lasciare Torino a fine stagione per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno.

Calciomercato Juventus, McKennie nel mirino del Manchester United

McKennie si sta dimostrando come uno degli elementi più importanti del centrocampo di Allegri e, pur segna andare ancora a segno, ha messo a referto ben 9 assist in campionato.

Nessuno come l’americano in Serie A, sul punto di lasciare nuovamente Torino la scorsa estate quando in sostanza era stato messo nella lista degli esuberi con Bonucci, Zakaria e Arthur. Poi la retromarcia della dirigenza bianconero e la conferma in rosa di McKennie, diventato adesso elemento imprescindibile per Allegri. Ci sarebbero però dei problemi sul prolungamento di contratto, con l’entourage del giocatore che avrebbe chiesto un ingaggio superiore ai quasi 3 milioni di euro che il classe ’98 guadagna attualmente sotto la Mole. La Juventus sta attuando una politica del taglio dei costi abbassando anche il monte ingaggi e non sarebbe al momento propensa ad accontentare McKennie.

Le parti nei prossimi mesi cercheranno di ricucire le distanze e senza un’intesa il centrocampista statunitense finirebbe sul mercato. La dirigenza della Continassa e il Dt Giuntoli valuterebbero almeno 18 milioni di euro l’ex Leeds e Schalke 04.