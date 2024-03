Verso Juve-Genoa, Rabiot recuperato e ritiro: cosa sta succedendo alla Continassa

La Juventus è al lavoro per la sfida di domenica, quando allo Stadium per il lunch match arriverà il Genoa

Può sorridere Allegri, che non ha più a che fare con l’emergenza a centrocampo. Rabiot è recuperato.

Buone notizie per la Juventus dall’allenamento di questo pomeriggio. Alla sessione odierna ha preso parte anche Adrien Rabiot, che quindi è recuperato. Massimiliano Allegri ha quindi a disposizione il francese per la sfida contro il Genoa, che ritorna dopo lo stop per via della lussazione al primo dito del piede.

Sorride quindi il tecnico livornese, che la scorsa settimana ha recuperato già Weston McKennie e che potrà fare affidamento anche su Dusan Vlahovic, di rientro dopo la squalifica. Per riprendere quel filo del gol interrotto con gli errori di Napoli. E i gol del serbo servono come il pane alla Juventus. Non sarà del match Carlos Alcaraz, fermo fino ad aprile, per una lesione muscolare alla coscia destra.

Juventus, mini ritiro alla Continassa: tenere alta la concentrazione

Se dal punto di vista medico le cose vanno bene, il filotto negativo indice alcune misure. Ecco quindi un mini ritiro.

La Juventus fa quadrato su sé stessa. C’è voglia di non sbagliare più. E la consapevolezza di essersi giocati tutti i jolly. Ecco perché lo staff tecnico ha convocato un mini ritiro, a partire da stasera. Cena e pernottamento al J-Hotel, poi allenamento domani mattina. E tutti assieme fino al match contro il ‘grifone’.

“Nulla di punitivo” filtra dalla società bianconera, ma un modo per stare assieme, con la voglia di mantenere alta la concentrazione in un momento delicato della stagione. Partendo dal gruppo, per uscire insieme da questa serie negativa. A partire da domenica, quando i calciatori di Allegri si sveglieranno già al quartier generale della Continassa, a pochi metri dall’Allianz Stadium dove affronteranno il Genoa.