Lesione muscolare, il capitano bianconero va ko: è UFFICIALE

Brutto infortunio per il capitano bianconero che ha rimediato una lesione muscolare: il comunicato ufficiale del club

Brutte notizie in vista della seconda parte di stagione: il capitano bianconero ha rimediato un grave infortunio con una lesione muscolare al soleo della gamba destra e resterà ai box per un po’.

Non ci voleva per l’Ascoli che dovrà quindi fare a meno per un lungo periodo di Eric Botteghin. L’esperto difensore brasiliano, capitano della società marchigiana, ha rimediato un infortunio al soleo della gamba destra. Un problema notevole per il neo-allenatore bianconero Massimo Carrera, chiamato a portare il club fuori dalla zona retrocessione. Difficile però riuscire a centrare una tranquilla salvezza senza il proprio leader difensivo, giocatore di grande esperienza. L’Ascoli è al momento 18esimo in classifica, a quota 28 punti.

Questo il comunicato ufficiale della società bianconera:

“Eric Botteghin si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione muscolare al soleo della gamba destra. Il capitano ha già iniziato le terapie previste dal programma di recupero”.