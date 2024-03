Europa League, il verdetto è pesantissimo: “Doppia eliminazione”

Europa League, il verdetto è pesantissimo dopo il sorteggio dei quarti di finale: “Doppia eliminazione”. Che cosa sta succedendo

Milan-Roma e Liverpool-Atalanta. È questo il verdetto dell’urna di Nyon per i quarti di finale di Europa League, che vedranno impegnate le tre squadre italiane di Pioli, De Rossi e Gasperini.

Un sorteggio piuttosto duro per l’Atalanta, che affronterà la grande favorita della competizione nell’ultimo anno di Jurgen Klopp. Il derby Milan-Roma, invece, regalerà all’Italia una semifinalista ma anche una sicura eliminata. Sui social, invece, molti tifosi danno per “spacciata” anche la Dea contro la corazzata Reds.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Sorteggio #UELdraw infame! In un colpo solo ci fanno fuori 2 italiane… Milan-Roma e Atalanta contro il Liverpool. 😱

Mamma mia un suicidio beccare il Liverpool per l’Atalanta però sono sicura che anche questa sarà una gran bella partita

L’ #EuropaLeague finisce qua.

Sarebbe stato meglio uscire con lo Sporting. 2 partite in meno da disputare e più energie per la classifica del campionato.#Atalanta vs #Liverpool

