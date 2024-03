Bologna-Empoli, Saelemaekers ‘sparisce’: Dazn nel mirino

Problemi durante Empoli-Bologna: l’immagine si ferma proprio nel momento più atteso, cosa è accaduto

Empoli-Bologna è il match che apre la giornata numero 29 di Serie A. I felsinei sono scesi in campo con l’intenzione di conquistare tre punti fondamentali per la Champions, mentre i padroni di casa cercano di avvicinarsi alla quota salvezza.

Una partita caratterizzata dalla grande pioggia che è scesa copiosa al Castellani, complicando le cose per i calciatori in campo. Non molto meglio è andata, almeno in alcune circostanze, a ‘Dazn’ che ha avuto in un paio di occasioni alcuni problemi. Uno in particolare ha fatto lamentare più di qualche utente visto che l’immagine si è freezata per qualche secondo proprio mentre il Bologna andava vicinissimo al gol con Saelemaekers.

Diversi utenti si sono lamentati perché non hanno potuto vedere il replay dell’azione, anche se le immagini sono quasi immediatamente tornate e la diretta è proseguita normalmente. Un piccolo contrattempo che ha lasciato un ‘buco’ nella visione della partita da parte degli spettatori, proprio in uno dei momenti più ‘emozionanti’ dell’incontro che è stato poi deciso in pieno recupero da una rete di Fabbian.