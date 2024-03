Verso Juve-Genoa: Rabiot verso il recupero. Allegri ritrova anche Vlahovic e Perin

Settimana europea ad ora sfortunata per le italiane, con la Juventus che osserva. E strappa il pass per il Mondiale per club del 2025, per via dell’eliminazione del Napoli per mano del Barcellona

‘Signora’ che, al netto delle novità iridate, lavora in vista di domenica. All”Allianz Stadium’ arriva il Genoa ed è obbligatorio tornare ai tre punti, dopo il periodo negativo che dura da diverso tempo. Una sola vittoria nelle ultime sette gare.

La Juventus è al lavoro e nel mirino c’è la sfida di domenica: lunch match delle 12:30 contro il Genoa di mister Alberto Gilardino. La formazione di Massimiliano Allegri ha osservato, ancora una volta, il turno di Champions League dal divano; e a differenza delle altre occasioni, questa volta nel turno europeo nessun allenamento a porte aperte. Allo ‘Juventus Training Center’ i bianconeri lavorano senza distrazioni.

Dopo la giornata di riposo di martedì, ieri la squadra è tornata ad allenarsi. Mattia Perin, fermo per un problema al ginocchio, è rientrato con il gruppo. Così come aveva fatto Weston McKennie in extremis la settimana scorsa, per poi essere lanciato in campo non al meglio a causa della lussazione alla spalla, ma risultando positivo ai fini del pareggio contro l’Atalanta. Entrambi gli assist sono stati del texano, per Andrea Cambiaso e per Arkadiusz Milik. Il polacco siederà in panchina, siccome domenica rientrerà Dusan Vlahovic dalla squalifica, per riprendere il filo del discorso, interrotto nell sfortunata trasferta di Napoli. Ancora ai box invece Carlos Alcaraz, fermatosi una settimana fa, che non sarà disponibile nel mese di marzo. All’appello manca Adrien Rabiot, che ieri si è allenato in campo e oggi è rientrato parzialmente in gruppo. Mattia Perin invece si è allenato con i compagni ed è recuperato.

Dopo il rientro di McKennie contro l’Atalanta, la Juventus riabbraccia anche Vlahovic. E spera di recuperare Rabiot, che è tornato a lavorare col gruppo seppur parzialmente.

La Juventus contro il Genoa deve ritrovare i tre punti. Il filotto negativo di una sola vittoria nelle ultime sette gare ha rallentato fortemente il cammino in campionato della ‘Signora’, superata dal Milan e ora terza in classifica. La Champions League non è ancora a rischio, ma urge un’inversione di tendenza a partire da domenica.

Arrivano però buone notizie dal ‘JTC’ della Continassa. Questa mattina, nel centro sportivo bianconero nel nord di Torino, si è allenato parzialmente con la squadra Adrien Rabiot. Il francese, fermo per una lussazione al primo dito del piede, è tornato a lavorare coi compagni a tre giorni dal lunch match di domenica. Il giocatore transalpino va quindi verso il recupero. In vista della sfida contro il ‘grifone’ Allegri potrebbe avere a disposizione la mediana titolare – da capire la tenuta fisica del numero ’25’ nel corso dei 90′ – aspetto da non sottovalutare in questo periodo difficile. All’andata, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ in Marass, Genova, la Juve pareggiò: in quell’occasione Rabiot non era sceso in campo, ironia della sorte. E la sua mancanza si fece sentire.