Tomori-Milan annuncio improvviso: colpo di scena

Il Milan fa forte affidamento su Fikayo Tomori per ciò che concerne la fase difensiva del presente e del futuro. Su quest’ultimo aspetto è intervenuto l’entourage

La stagione del Milan è stata finora costellata di alti e bassi. Un rendimento non sempre costante che il Diavolo dovrà ora far pendere verso i risultati positivi per provare a portare a casa obiettivi importanti. In campionato si punta al secondo posto, posizione occupata attualmente dopo il sorpasso alla Juventus, mentre in Europa League i rossoneri proveranno ad arrivare in fondo.

Per innalzare l’asticella della continuità sarà necessario prima di tutto trovare un equilibrio in difesa, che troppo spesso è mancato quest’anno, complici anche i tanti infortuni che hanno falcidiato il reparto. Leader difensivo è certamente Fikayo Tomori, che è recentemente tornato al centro della retroguardia dopo un periodo di assenza per infortunio.

Un ko il suo che si è ampiamente sentito nel rendimento complessivo della squadra che ha incassato troppo spesso gol. I numeri difensivi in Serie A ne sono un chiaro esempio: ben 32 i gol subiti in 28 giornate. Servirà quindi ritrovare il miglior Tomori ed anche la miglior organizzazione di reparto, tanto oggi quanto in futuro.

A tal proposito sul destino del centrale inglese è intervenuto proprio il suo entourage.

Calciomercato Milan, Tomori e l’annuncio dell’agente

Tomori è un elemento centrale per il presente e il futuro del Milan, ma non vanno esclusi del tutto colpi di scena.

A tal proposito il portale ceco ‘Sport.cz’ ha intervistato Viktor Kolar, direttore di Sport Invest, l’agenzia che cura gli interessi dello stesso Tomori: “Sapete, il nostro Fikayo è una merce calda. Non c’è posto migliore per lui per affinare le proprie qualità. Il Milan ha una lunga tradizione di grandi difensori: Baresi, Costacurta, Maldini padre e figlio…”.

In merito al futuro Kolar ha detto: “Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Milan, specie in un momento di difficoltà del club. Fikayo però ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene, verrà cercato, è normale. Tomori sta già pensando al suo futuro. Viene da una famiglia molto solida e sa che il calcio giocato non sarà per sempre”.