PAGELLE E TABELLINO BRIGHTON-ROMA 1-0: Zalewski ‘pericoloso’, Svilar è la security

Pagelle e tabellino di Brighton-Roma, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/24

BRIGHTON Verbruggen 6 Lamptey 6. Dal 60′ Igor 6 Dunk 6 van Hecke 6,5 Estupinan 6. Dal 60′ Ferguson 6 Gilmour 6,5. Dall’85’ Baleba Gross 6,5 FLOP Lallana 6. Dal 52′ Buonanotte 6 Enciso 6. Dal 52′ Fati 6 TOP Adingra 6,5 Welbeck 6,5 Allenatore: De Zerbi 6

ROMA

TOP Svilar 7: sta dando una sicurezza a tutto il reparto che non ha prezzo. Dal primo secondo puntuale e concentrato su ogni uscita, che lui fa sembrare sempre tranquilla e semplice. Poi salva letteralmente su Adingra, un po’ fortunato ma soprattutto bravissimo lui. Altra grande partita, di grande solidità e ottima personalità.

Celik 5,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Spinazzola 6

Bove 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Baldanzi 6. Dall’83’ Aouar sv

Azmoun 6,5

FLOP Zalewski 5,5: tra i meno lucidi e soprattutto precisi. Nel primo tempo in particolare va parecchio in difficoltà, vive qualche minuto di quasi blackout totale tra una svirgolata e un ‘assist’ all’avversario in area. In fase offensiva si vede pochissimo. Dal 73′ Llorente 6

Allenatore: De Rossi 6

Arbitro: Zwayer (Germania) 5

Il tabellino di Brighton-Roma

Marcatori: 36′ Welbeck (B)

Ammoniti: Mancini (R), Lamptey (B), Ndicka (R), Pellegrini (R), Estupiñan (B)

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey (60′ Igor), Dunk, van Hecke, Estupinan (60′ Ferguson); Gilmour, Gross; Lallana (52′ Buonanotte), Enciso (52′ Fati), Adingra; Welbeck. A disposizione: Steele, McGill, Igor, Veltman, Webster, Baleba, Ferguson, Buonanotte, Paupion, Fati, Moder, Baker-Boaitey. Allenatore: De Zerbi.