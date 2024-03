Marotta presidente della Figc, c’è l’approvazione: “Ruolo perfetto per lui”

Marotta possibile presidente della Figc, arriva l’approvazione da parte di uno dei dirigenti della Serie A: “Ruolo perfetto per lui”

Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter, può avere un futuro in Federazione. Il dirigente nerazzurro ha dichiarato che quella con l’Inter sarà l’ultima esperienza in un club e che è poi aperto a valutare un incarico istituzionale.

Ne parla, intervenuto a ‘Radio Tv Serie A’, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: “Marotta è un grande manager e un grande politico. Il ruolo di presidente della Figc potrebbe essere perfetto per lui che conosce le problematiche del nostro mondo. Ha la capacità di ricoprire qualsiasi incarico”.

Carnevali ha anche confermato il rapporto di grande stima che c’è con Marotta: “Da lui ho imparato tanto, dal punto di vista sportivo, ma anche gestionale. Abbiamo un rapporto di amicizia, ma anche di litigi durante le trattative. Ci è capitato di litigare per giocatore per i quali non si trovava un accordo. Lavorare ancora con lui sarebbe fantastico”.

Non solo Marotta, Carnevali fa il presso di Berardi

Oltre che a parlare di Marotta, Carnevali si sofferma anche su Berardi, fermo per un grave infortunio. L’attaccante è stato spesso al centro di voci di mercato, ma non ha mai lasciato Sassuolo.

Il dirigente neroverde ha spiegato: “Domenico è un ragazzo speciale, viene criticato su cose non vere. C’è un legame speciale con la società perché è la nostra bandiera. Negli anni possono nascere delle opportunità e può esserci il momento in cui si ha l’idea di cambiare squadra. È successo quest’anno: lo voleva la Juventus, ma un interesse non concreto, non c’è mai stata una vera trattativa”.

Carnevali fa anche il prezzo di Berardi: “Il suo valore è intorno ai trenta milioni, l’anno prima avevamo avuto un’offerta da un grande club italiano, ma avevamo deciso di continuare insieme. Da tanti punti di vista è un top”.