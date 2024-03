Juventus ancora in tribunale, c’è il ricorso: “Non so se è giusto”

Il Napoli fuori dalla Champions ha consentito alla Juve di volare al Mondiale per club, ma c’è il rischio ricorso: De Laurentiis è pronto a tornare alla carica

La Juventus al Mondiale per club, con tanto di ‘celebrazione’ da parte del presidente della Fifa Gianni Infantino che tramite tweet ha dato il benvenuto nella nuova competizione alla società bianconera.

L’ufficialità si è avuta martedì sera, dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione del Napoli dalla Champions League. Gli azzurri erano, infatti, i rivali dei piemontesi nella corsa al secondo posto per l’Italia alla nuova rassegna iridata che si terrà il prossimo anno. Proprio i partenopei hanno però intenzione di battagliare per il posto, nonostante il campo abbia già emesso il proprio verdetto.

Già prima della sconfitta contro il Barça, il patron Aurelio De Laurentiis aveva parlato della possibilità che la Juventus non venga inserita tra le partecipanti a causa delle sanzioni ricevute lo scorso anno. Un’eventualità che al momento non è presa in considerazione dalla FIFA, ma che potrebbe spingere il Napoli a presentare ricorso: quale sarebbe in quel caso la decisione della Federcalcio internazionale?

Juventus, Mondiale del club: “De Laurentiis tornerà alla carica”

A parlare di questa eventualità è un altro grande rivale della Juventus: Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter.

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, Paolillo ha detto la sua sulla questione Mondiale per club che riguarda da vicino Juventus e Napoli. “Per quanto riguarda il ricorso, credo che De Laurentiis tornerà alla carica. Non so se sia giusto lasciare partecipare la Juve nonostante i fatti di cronaca”.

Paolillo preferisce non sbilanciarsi apertamente, anche se qualche frecciata non manca: “La Juventus ha dalla sua il vantaggio della storia. Dispiace per il Napoli, ma non mi esprimo oltre”. Resta da vedere se realmente De Laurentiis deciderà di perseguire la strada del ricorso o se deciderà di lasciar perdere e accettare quanto espresso dal campo.