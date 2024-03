Inter fuori dalla coppa, lo sfottò juventino è virale: “Massima solidarietà”

L’Inter eliminata dall’Atletico Madrid negli ottavi di Champions: sfottò juventino virale dopo la vittoria degli spagnoli

Fuori dalla Champions. L’Inter abbandona l’Europa, andando a fare compagnia a Lazio e Napoli che erano già state eliminate da Bayern Monaco e Barcellona.

I nerazzurri sono stati sconfitti ai calci di rigore dall’Atletico Madrid dopo aver cullato a lungo il sogno di accedere ai quarti di finale. Il gol di Depay quasi al novantesimo e quindi i rigori sbagliati da Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez, hanno certificato la sconfitta per la squadra di Inzaghi. Una grande delusione visto che in campionato l’Inter era apparsa irresistibile ed erano in molti a darla come possibile candida a ripetere la finale dello scorso anno.

Così non è andata ed, inevitabili, sono arrivate le ironie e gli sfottò dei tifosi rivali della Beneamata, soprattutto di quelli juventini. Sui social se ne trovano davvero tantissimi e ce n’è uno che è diventato in men che non si dica virale.

Inter fuori dalla Champions, lo sfottò di Zampini

È Massimo Zampini, noto tifoso juventino, a ‘vendicarsi’ dopo la sconfitta dell’Inter di tutte le ironie che ha dovuto subire, da sostenitore bianconero, per le eliminazioni dalla Champions.

Subito dopo il match ha utilizzato così X per lasciarsi andare ad un simpatico sfottò ai tifosi rivali: “Una vita a sfottere la Juve per gli “scudettini” e le finali perse (“senza arbitri italiani…”) – il suo tweet – e ritrovarsi con l’Inter “più bella di sempre” con scudettino e a casa agli ottavi di finale. Fratelli, massima solidarietà (autopluricit)”.

Un post decisamente ironico che ha scatenato ovviamente la reazione ed è diventato velocemente virale: i tifosi della Juve applaudono, quelli dell’Inter si infervorano e rispondono ricordando i fallimenti passati. Insomma, in campionato la sfida è ormai archiviata per quest’anno, ma Inter-Juve è sempre derby d’Italia.