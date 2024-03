Inter flop, da Costacurta bordate in diretta: giudizio inappellabile

L’Inter fuori dalla Champions e arriva il giudizio di Costacurta che non lascia scampo ai nerazzurri: una delusione totale

Il rigore calciato alle stelle da Lautaro Martinez segna la fine del percorso europeo dell’Inter. I nerazzurri escono sconfitti dalla sfida contro l’Atletico Madrid e ora hanno ‘solo’ lo scudetto da portare a casa.

Una situazione che ha sollevato polemiche con critiche all’avventura continentale della squadra di Inzaghi che in Champions ha sempre avuto qualche problema anche nella fase a gironi. A commentare l’eliminazione dell’Inter è anche Billy Costacurta, in studio a ‘Sky’ nel post match.

L’ex difensore del Milan ha parlato in maniera aperta del cammino europeo interista: “Non si sono dimostrati all’altezza – le sue dichiarazioni – .Hanno fatto tanti errori, in ogni gol c’è un errore, in ogni occasione un errore”. Costacurta quindi rincara la dose: “Ho pensato che l’Inter potesse fare meglio. Non ho mai visto la squadra giocare bene come quest’anno, vicino alle grandi. Sono stato l’unico a darla come favorita, per me è una delusione”.

Da Costacurta a Capello, quante critiche all’Inter

Non da meno il giudizio di Fabio Capello che pure ha messo in evidenza i limiti mostrati dall’Inter in campo.

“Ha giocato con paura non da Inter. Ha aspettato, non hanno mai tirato in porta. È mancato lo spirito. Lo scorso anno – ha aggiunto – hanno fatto una stagione fantastica, arrivando in finale. Sono ripartiti in campionato per la seconda stella e ci stanno riuscendo. Nella Champions si sono persi, non sono mai stati la squadra del campionato. Ci si perde perché ci si convince di essere forti, non hai la cattiveria necessaria che serve per fare risultato e dipende dai leader che hai nello spogliatoio”.