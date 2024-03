“È un cacasotto”: si accende la polemica dopo Atletico-Inter

L’Inter fuori dalla Champions League per mano dell’Atletico: rigori fatali ai nerazzurri nella notte di Madrid

Notte amara a Madrid per l’Inter, che dopo la finale dello scorso anno esce di scena agli ottavi di Champions League per mano dell’Atletico dell’ex Simeone.

Non è bastato alla squadra di Simone Inzaghi il vantaggio firmato nel primo tempo da Dimarco: Griezmann approfitta di un errore difensivo per riportare sotto gli spagnoli, mentre nel finale è lo scatenato Depay a portare la sfida ai supplementari. Ai rigori l’Inter fa cilecca con gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez, con il capitano che spara alto l’ultimo tiro dal dischetto. Eliminazione cocente per la capolista della Serie A, mentre il ‘Civitas Metropolitano’ esplode di gioia per l’impresa della squadra di Simeone sfavorita alla viglia e considerando anche il risultato dell’andata a San Siro con la vittoria dei nerazzurri firmata da Arnautovic.

Atletico-Inter, Griezmann prende in giro Sanchez dopo il rigore sbagliato

Alla fine non sono mancate neanche le scintille tra i protagonisti in campo e la reazione di Antoine Griezmann è diventata virale sui social.

Griezmann saying “Es un cagón el chileno” (the Chilean shits himself) to Alexis Sanchez when his penalty got saved 😭😭 pic.twitter.com/nWP48Nwut9 — Footy Fever (@footballfev3rr) March 14, 2024

L’attaccante francese, come al solito trascinatore dei suoi e sostituito ai supplementari, ha preso in giro Alexis Sanchez dopo l’errore dal dischetto dell’avversario: “È un cacasotto, il cileno è un cacasotto“, il labiale di Griezmann a bordocampo mentre seguiva i rigori insieme ai compagni della panchina e a sottolineare in modo colorito la parata di Oblak sul nerazzurro. Il numero 8 dei ‘Colchoneros’ è stato pizzicato dalle telecamere mentre gioiva al momento dell’errore di Sanchez e lo sfottò verso il cileno dell’Inter ha fatto il giro del web.