Dramma in campo, arresto cardiaco durante la partita: è grave

Dramma in campo con il calciatore colpito da infarto: il cuore si ferma per un’ora, le ultime sulle sue condizioni

Scena di grande allarme su un campo di calcio. Un calciatore che crolla a terra, i compagni che disperati chiedono l’immediato intervento dello staff medico, minuti interminabili di angoscia alla ricerca di un segno di speranza.

Una scena capitata già in altre occasioni, ma che ogni volta genere lo stesso stato d’animo di grande sconforto. È accaduto anche in Egitto, per il match tra Modern Future e Al Ittihad valido per la Serie A egiziana. Mentre era in corso la seconda frazione di gioco, Ahmed Refaat è improvvisamente crollato a terra lontano da solo.

La situazione è apparsa subito drammatica: alcuni calciatori avversari hanno immediatamente richiamato l’attenzione e provato a rianimarlo, poi l’intervento dello staff sanitario per la rianimazione. Un malore improvviso, ha poi spiegato il club egiziano (il Modern Future), un arresto cardiaco con il quale del calciatore che è tornato a battere soltanto dopo un’ora.

Infarto per Ahmed Refaat, ci sono speranze: gli aggiornamenti

Le condizioni del calciatore sono apparse immediatamente gravissime ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

È ancora lì l’attaccante, classe 1990, entrato in campo durante il match e colto dal malore negli ultimi minuti di gara. Stando a quanto riportato da uno dei medici dell’ospedale dove è tuttora ricoverato, gli ultimi aggiornamenti lasciano ben sperare circa la ripresa di Refaat: “Nelle ultime due ore si è notato un notevole miglioramento delle condizioni – le parole del dottore riportate dalla stampa locale – , le cose si sono stabilizzate e il livello di coscienza è migliorato”.

Una buona notizia, quindi, dopo il grande spavento accorso durante il match e le prime preoccupanti notizie che sono arrivate dall’ospedale con il club che aveva parlato di una quadro medico instabile. La speranza, ovviamente, è che Refaat continui a migliorare e possa riuscire a vincere la sua battaglia per la vita.