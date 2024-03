DIRETTA Europa League, Slavia Praga-Milan 0-0 | Fischio d’inizio LIVE

Si apre il giovedì delle italiane impegnate nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League con Slavia Praga-Milan

Dopo l’eliminazione del Napoli di Calzona per mano del Barcellona e quella dell’Inter contro l’Atletico Madrid, gare entrambe valide per la Champions League, il giovedì delle squadre italiane impegnate nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League si apre col Milan che fa visita allo Slavia Praga.

I padroni di casa, guidati in panchina Jindrich Trpisovsky, si presentano a questo appuntamento dopo la rotonda vittoria per 4-0 ottenuta in campionato contro il Teplice che gli ha consentito, con la conseguente sconfitta dei rivali storici dello Sparta Praga, di avvicinarsi alla vetta della classifica, adesso distante una sola lunghezza. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Stefano Pioli, sono reduci dal successo di misura ottenuta in casa contro l’Empoli di Davide Nicola, tre punti che gli hanno consentito di balzare al secondo posto in graduatoria, scavalcando la Juventus di Massimiliano Allegri fermata dall’Atalanta in casa nell’ultimo turno. Si parte dal 4-2 a favore dei meneghini conquistato all’andata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Fortuna Arena’ di Praga.

FORMAZIONI UFFICIALI SLAVIA PRAGA-MILAN

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Ogbbu, Zima, Zmrzlý; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. All. Trpisovsky

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ARBITRO: Glenn Nyberg (Svezia)