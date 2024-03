“De Zerbi il colpo di teatro del mercato”: per Conte c’è un ostacolo | ESCLUSIVO

Il giornalista della Rai Stefano Bizzotto ha parlato a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ su TvPlay: da Thuram al futuro di Conte e De Zerbi

L’Inter fuori dalla coppa, il valzer delle panchine, il futuro di Xabi Alonso e De Zerbi. C’è tutto questo nell’intervento di Stefano Bizzotto, giornalista Rai, a Ti Amo Calciomercato.it su Tv Play.

Un intervento partito dalla sconfitta in terra spagnola dell’Inter: “L’Atletico Madrid è abituato a giocare le coppe europee e negli ultimi anni ha fatto due finali Champions. I nerazzurri hanno avuto anche un po’ di sfortuna: con la regola dei gol in trasferta si sarebbero qualificati. Dopo la gara di andata c’era troppo ottimismo e non aver concretizzato la superiorità nella prima sfida ha inciso”.

Ha inciso anche l’errore di Thuram, un’occasione ghiotta che il francese ha sprecato: “Thuram non è molto rimpianto a Moenchengladbach perché quando si fa avanti l’Inter solo Bayern e Borussia Dortmund possono competere. Al Bayern avrebbe fatto panchina, poi nei suoi anni tedeschi Thuram non ha mai segnato tanto”.

Panchina bollenti, dal Bayern al Liverpool: intreccio Xabi Alonso e De Zerbi

Proprio in Germania c’è una panchina in attesa di padrone: quella del Bayern Monaco. Si parla molto di Conte e Bizzotto dice la sua: “In cima alla lista del Bayern credo ci sia Xabi Alonso che ha anche giocato lì. Ha giocato anche a Liverpool, altra squadra che cerca un nuovo allenatore. Alonso non si fossilizza su un solo schema, sta lavorando bene”.

“Chi tra Allegri, Conte e Inzaghi al Bayern? Scottato da esperienze passate, pare che il club abbia fatto un decalogo per il nuovo allenatore e tra i punti fermi c’è che parli il tedesco. Inoltre dovrà essere un allenatore abituato a vincere le coppe europee, quindi Conte potrebbe essere escluso dal discorso. Comunque, dovesse scegliere, direi Conte perché lo immagino molto motivato. Se poi dovesse accelerare anche il tedesco, potrebbe essere lui”.

Infine, il futuro di De Zerbi: “Sono curioso di vedere come si assesteranno Bayern e Liverpool, non escludo sorprese. Magari se il Bayern dovesse avere la meglio per Xabi Alonso allora il Liverpool potrebbe prendere De Zerbi. Potrebbe essere questo il colpo di teatro del prossimo mercato”.