Bonolis contro Dumfries, giudizio pesante: ecco cosa ha detto

Duro attacco di Paolo Bonolis ad un calciatore dell’Inter: il giudizio è davvero pesante e coinvolge anche il mercato nerazzurro

L’Inter prova a superare la delusione europea. Il ko contro l’Atletico Madrid va a incidere sul morale della truppa di Inzaghi, fin qui praticamente perfetta in campionato.

Proprio sulla Serie A dovrà riversare ora tutta la sua rabbia la formazione nerazzurra, attesa domenica sera dalla sfida contro il Napoli, una gara che rappresenta il passaggio di consegne tra attuali e futuri campioni d’Italia. Il +16 sul Milan fa vivere sonni tranquilli ai tifosi interisti che però vogliono un finale di stagione all’altezza di quanto dimostrato finora, per godersi appieno la seconda stella e arrivare alla matematica del tricolore il prima possibile.

Poi sarà il momento del mercato e Marotta e Ausilio già si sono mossi con grande anticipo portando a chiusura due affari a parametro zero: Zielinski e Taremi. Di loro parla Paolo Bonolis in un’intervista a ‘Calcionapoli24 tv’, lasciandosi poi andare anche ad un giudizio molto pesante su un calciatore nerazzurro.

Inter, Bonolis contro Dumfries

Nel corso del suo intervento, il conduttore – noto per la sua passione per l’Inter – ha commentato anche le prossime mosse di mercato della società nerazzurra e ha richiesto l’arrivo di un terzino destro per sostituire Dumfries.

“Zielinski è un grande acquisto, mi piace molto. Anche Taremi è un signor giocatore – le sue dichiarazioni -. Mi auguro possa prendere un esterno destro con un cervello, invece che uno come Dumfries, poi un centrale giovane”. Frasi decisamente pesanti contro un calciatore che potrebbe essere uno dei sacrificati nella prossima estate.

Il contratto in scadenza nel 2025 e il rinnovo che non sembra vicino, lascia presagire la possibilità che si arrivi alla separazione con l’Inter pronta a cedere l’ex Psv Eindhoven davanti ad offerte importanti in grado di garantire una buona plusvalenza.