Thuram-Savic, strizzatina alle parti basse: la reazione del difensore

Curioso episodio che ha visto protagonista Thuram e Savic: ‘strizzatina’ del francese nelle parti basse del difensore

Atletico Madrid-Inter si decide ai tempi supplementari con il gol di Depay allo scadere che cancella la vittoria nerazzurra a San Siro.

Proprio durante il primo tempo supplementare è accaduto un curioso episodio che ha visto come protagonista Thuram e Savic. Il francese, non positiva la sua prestazione con una clamorosa occasione da gol sciupata nei tempi regolamentari, usa le maniere forti e ‘hot’ per tenere a distanza il difensore dei Colchoneros.

Le telecamere, infatti, lo pizzicano mentre si dà da fare con una strizzatina alle parti basse di Savic che crolla a terra dolorante. L’arbitro non interviene e Lautaro Martinez va a scambiare qualche parolina con l’avversario ancora steso a terra.

Atletico Madrid-Inter, Thuram ‘strizza’ Savic: scena virale

La scena è ovviamente divenuta virale in pochissimo tempo con l’ironia che l’ha fatta da padrone sui social.

Anche in campo però l’episodio non ha generato nervosismo con gli stessi Savic e Thuram che dopo qualche secondo hanno riso di quanto accaduto. Poco dopo, poi, Inzaghi ha deciso di far uscire dal terreno di gioco l’ex Borussia Dortmund per mandare in campo Sanchez per gli ultimi minuti del match.