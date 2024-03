Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 13 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 13 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina mette l’indagine che coinvolge i rossoneri: “IL MILAN È ANCORA DI ELLIOT”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Inter senza paura”; “Napoli fuori, Juve al mondiale”; “Lazio, Sarri dice basta”; “Gravina firmò l’accordo tv il giorno prima di dimettersi”; “Miracolo Nardi, scacco a re Nole”.

Il Corriere dello Sport apre con l’eliminazione del Napoli: “CI VA LA JUVE”; “Napoli fuori dalla Champions, Allegri al Mondiale”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Lotito sale sul traghetto”; “Milan, si muove la Procura FIGC”; “Il prezzo è troppo alto”; “Nardi, n.123 elimina Djokovic”.

La prima pagina di Tuttosport è dedicata al caso che coinvolge il club meneghino: “IL MILAN RISCHIA GROSSO”. Tutti i titoli di giornata: “Napoli beffato, Juve al mondiale”; “Non solo Koop: c’è feeling tra la Juve e Ferguson”; “Sarri si dimette, gesto d’onore”; “Bellanova tiene duro, un Toro in azzurro”; “L’Inter scatena Lautaro a Madrid”; “Cosa hai fatto Luca!”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 13 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, mercoledì 13 marzo 2024.

In Spagna il quotidiano AS dedica la prima pagina alla sfida di questa sera tra Inter e Atletico Madrid: “NUNCA DEJES DE CREER”. Il quotidiano Mundo Deportivo mette in copertina la vittoria del Barcellona contro il Napoli: “BRAVISSIMO”.