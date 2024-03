Non c’è posto da Ancelotti: esubero da 20 milioni per Juve e Milan

Il Real Madrid si muove sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa di Ancelotti nella prossima stagione: un titolare rischia la cessione

Non solo Mbappe. Il Real Madrid punta anche nel reparto difensivo a un profilo di livello mondiale da regalare la prossima estate a Carlo Ancelotti.

Nel mirino della dirigenza dei ‘Blancos’ c’è infatti Alphonso Davies, da tempi non sospetti nei radar dei ‘Blancos’ che si apprestano a strappare la Liga ai rivali del Barcellona. Il laterale canadese è in rottura con il Bayern Monaco e il Real è in pressing per portarlo alla Casa Blanca nel mercato estivo al pari ovviamente di Mbappe che lascerà sicuramente il Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Sul taccuino di Florentino Perez c’era anche il possibile ritorno in Spagna di Theo Hernandez, ma la spaccatura tra il Bayern e Davies sta accelerando le trattative per l’arrivo del canadese alla corte di Ancelotti.

Mendy via dal Real Madrid: occasione per Juventus e Milan sul mercato

Con il possibile arrivo di Davies al Real Madrid, inevitabilmente si ridurrebbe lo spazio sulla corsia sinistra per Ferland Mendy.

Il classe ’98 è un titolare nello scacchiere di Ancelotti, ma spesso è stato frenato dagli infortuni nella sua avventura a Madrid. L’allenatore italiano spingerebbe per il rinnovo, mentre la società madrileno avrebbe altre intenzione e con il contratto in scadenza nel giugno 2025 vorrebbe piazzare sul mercato il giocatore per non perderlo a parametro zero tra un anno come scrive il quotidiano ‘AS’. Florentino Perez è perciò a caccia di acquirenti per Mendy, che in Italia potrebbe fare al caso della Juventus (in caso d’addio di Kostic) e del Milan (se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Theo Hernandez). Vista la scadenza del contratto nel 2025, difficilmente il Real Madrid potrebbe chiudere una cifra superiore ai 20 milioni di euro per il laterale francese ex Lione.